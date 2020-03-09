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«Ростов» — ЦСКА: Ерёменко забил своей бывшей команде и сравнял счёт

«Ростов» — ЦСКА: Ерёменко забил своей бывшей команде и сравнял счёт
Футбол / РПЛ 0

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте, когда счёт был 0:1, полузащитник хозяев Роман Ерёменко восстановил равенство. Поразив ворота своей бывшей команды, он не стал праздновать гол.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ему помогают ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Ростов», набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (46), «Локомотиву» и «Краснодару» (оба — 38). ЦСКА располагается строчкой ниже, уступая ростовчанам по дополнительным показателям.

Мамаев забил в первой игре, «армейцы» остались вдевятером. «Ростов» — ЦСКА, LIVE!
Какой же роскошный матч в Ростове-на-Дону!
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