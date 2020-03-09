Мамаев забил ЦСКА. Это его первый официальный матч с 2018 года

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 58-й минуте, когда счёт был 2:1, на поле вышел полузащитник хозяев Павел Мамаев, для которого эта встреча стала первой официальной с октября 2018 года. Спустя всего пять минут он забил гол и увеличил преимущество своей команды.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ему помогают ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



«Ростов», набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (46), «Локомотиву» и «Краснодару» (оба — 38). ЦСКА располагается строчкой ниже, уступая ростовчанам по дополнительным показателям.