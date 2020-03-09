«Ростов» — ЦСКА: гости сократили отставание в счёте благодаря автоголу

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 78-й минуте, когда счёт был 3:1, защитник хозяев Максим Осипенко отправил мяч в собственные ворота.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ему помогают ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



«Ростов», набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (46), «Локомотиву» и «Краснодару» (оба — 38). ЦСКА располагается строчкой ниже, уступая ростовчанам по дополнительным показателям.

Мамаев забил в первой игре, «армейцы» остались вдевятером. «Ростов» — ЦСКА, LIVE! Какой же роскошный матч в Ростове-на-Дону!