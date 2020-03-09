Хусаинов: судья погорячился с удалением Карпова в матче с «Ростовом»
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал удаления двух игроков московского ЦСКА в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«В моменте с Ахметовым — красная карточка бесспорная. Не пытался играть в мяч, завалил нападающего «Ростова». А вот в моменте с удалением Карпова Безбородов погорячился. Это жёлтая карточка, но никак не красная. Это не было лишением явной возможности забить», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Встреча сейчас проходит в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». К 80-й минуте счёт 3:2 в пользу жёлто-синих. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.
Мамаев забил в первой игре, «армейцы» остались вдевятером. «Ростов» — ЦСКА, LIVE!
Какой же роскошный матч в Ростове-на-Дону!
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