Хусаинов: судья погорячился с удалением Карпова в матче с «Ростовом»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал удаления двух игроков московского ЦСКА в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«В моменте с Ахметовым — красная карточка бесспорная. Не пытался играть в мяч, завалил нападающего «Ростова». А вот в моменте с удалением Карпова Безбородов погорячился. Это жёлтая карточка, но никак не красная. Это не было лишением явной возможности забить», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча сейчас проходит в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». К 80-й минуте счёт 3:2 в пользу жёлто-синих. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.