«Ростов» одолел ЦСКА в домашнем матче РПЛ. У «армейцев» были удалены два игрока

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал ЦСКА. Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 3:2.
На 20-й минуте гости остались в меньшинстве – за фол последней надежды красную карточку получил полузащитник Ильзат Ахметов. Реализовать пенальти не удалось хавбеку Роману Ерёменко. Спустя несколько минут «армейцы» вышли вперёд усилиями полузащитника Арнора Сигурдссона. На 31-й минуте Ерёменко реабилитировался и сравнял счёт.
В начале второго тайма у гостей был удалён ещё один игрок – на этот раз поле покинул защитник Вадим Карпов. Ростовчане на этот раз реализовали пенальти: отличился полузащитник Ивелин Попов. На 63-й минуте преимущество хозяев увеличил вышедший на замену хавбек Павел Мамаев. На 77-й минуте московская команда сократила отставание – автогол забил защитник Максим Осипенко. На 86-й минуте ЦСКА мог сравнять счёт, однако нападающий Фёдор Чалов не реализовал пенальти.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
- 9 марта 2020
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