«Химки» разгромили «Томь» и возглавили турнирную таблицу ФНЛ
В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Томь». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Химок» Дмитрий Барков, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил защитник Александр Смирнов. Спустя шесть минут Смирнов оформил дубль.
Победа позволила «Химкам» возглавить турнирную таблицу ФНЛ. В активе команды Сергея Юрана 53 очка. «Томь» (36) занимает 10-е место.
В 27-м туре Футбольной национальной лиги «Химки» на выезде сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Томь» дома встретится с «Краснодаром-2». Оба матча пройдут 15 марта.
ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
09 марта 2020, понедельник. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 0
Томь
Томск
1:0 Барков – 45+2' 2:0 Смирнов – 70' 3:0 Смирнов – 76'
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