«Химки» разгромили «Томь» и возглавили турнирную таблицу ФНЛ

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Томь». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Химок» Дмитрий Барков, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил защитник Александр Смирнов. Спустя шесть минут Смирнов оформил дубль.

Победа позволила «Химкам» возглавить турнирную таблицу ФНЛ. В активе команды Сергея Юрана 53 очка. «Томь» (36) занимает 10-е место.

В 27-м туре Футбольной национальной лиги «Химки» на выезде сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Томь» дома встретится с «Краснодаром-2». Оба матча пройдут 15 марта.