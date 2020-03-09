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«Химки» разгромили «Томь» и возглавили турнирную таблицу ФНЛ

«Химки» разгромили «Томь» и возглавили турнирную таблицу ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Томь». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Химок» Дмитрий Барков, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил защитник Александр Смирнов. Спустя шесть минут Смирнов оформил дубль.

Победа позволила «Химкам» возглавить турнирную таблицу ФНЛ. В активе команды Сергея Юрана 53 очка. «Томь» (36) занимает 10-е место.

В 27-м туре Футбольной национальной лиги «Химки» на выезде сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Томь» дома встретится с «Краснодаром-2». Оба матча пройдут 15 марта.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
09 марта 2020, понедельник. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 0
Томь
Томск
1:0 Барков – 45+2'   2:0 Смирнов – 70'   3:0 Смирнов – 76'
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