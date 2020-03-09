Кечинов: «Спартак» обыграет «Краснодар» со счётом 2:1, а Соболев отметится дебютным голом

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых с «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ.

«Может ли «Спартак» при такой игре зацепиться за еврокубки? Не будем отметать такой вариант. Если выходить на каждую игру и стабильно брать три очка, у клуба есть все шансы. Тедеско хочет закончить чемпионат на максимально высоком месте. При этом не нужно забывать про Кубок России, который тоже даёт право выступать в еврокубках.

Хоть «Краснодар» и сократил отставание от «Зенита», но им сложно будет рассчитывать на что-то большее, чем второе место. У них серьёзные потери в составе, а у питерцев с этим проблем нет.

Меня беспокоит, что Бакаев получил травму. Это ключевой игрок и лидер команды. Есть вариант, при котором Роман Зобнин выдвинется на позицию Бакаева, тогда мы, возможно, не заметим потерю. Роман сейчас в сумасшедшей форме. Если говорить о результате, то «Спартак» победит со счётом 2:1, а Соболев отметится дебютным голом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 9 марта, начало — в 16:30 мск.