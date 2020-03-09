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«Спартак» установит на своём стадионе памятник Нетто

«Спартак» установит на своём стадионе памятник Нетто
Футбол / РПЛ 0

Памятник бывшему капитану «Спартака» Игорю Нетто будет установлен на домашнем стадионе команды «Открытие Арена» летом этого года, сообщает пресс-служба клуба в «Телеграме».

Трёхметровая фигура экс-футболиста будет готова к началу сезона-2020/2021. Она будет установлена около трибуны C, которая носит имя легендарного полузащитника. Нетто будет изображён в форме «Спартака». В его руках будет находиться Кубок СССР.

Автором работы станет скульптор Филипп Рукавишников, который ранее создал памятники братьям Старостиным и Фёдору Черенкову, также установленные на арене красно-белых.

Нетто защищал цвета «Спартака» на протяжении всей карьеры, с 1949 по 1965 год. С московским клубом он пять раз становился чемпионом СССР и три раза завоёвывал Кубок страны.

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