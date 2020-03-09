«Спартак» установит на своём стадионе памятник Нетто

Памятник бывшему капитану «Спартака» Игорю Нетто будет установлен на домашнем стадионе команды «Открытие Арена» летом этого года, сообщает пресс-служба клуба в «Телеграме».
Трёхметровая фигура экс-футболиста будет готова к началу сезона-2020/2021. Она будет установлена около трибуны C, которая носит имя легендарного полузащитника. Нетто будет изображён в форме «Спартака». В его руках будет находиться Кубок СССР.
Автором работы станет скульптор Филипп Рукавишников, который ранее создал памятники братьям Старостиным и Фёдору Черенкову, также установленные на арене красно-белых.
Нетто защищал цвета «Спартака» на протяжении всей карьеры, с 1949 по 1965 год. С московским клубом он пять раз становился чемпионом СССР и три раза завоёвывал Кубок страны.
- 9 марта 2020
-
17:23
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:49
-
16:40
-
16:33
-
16:31
-
16:13
-
16:10
-
16:05
-
16:04
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:45
-
15:33
-
15:27
-
15:21
-
15:19
-
15:15
-
15:08
-
14:39
-
14:36
-
14:31
-
14:29
-
14:20
-
14:09
-
13:59
-
13:58
-
13:40
-
13:29
-
13:29