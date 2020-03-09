«Спартак» установит на своём стадионе памятник Нетто

Памятник бывшему капитану «Спартака» Игорю Нетто будет установлен на домашнем стадионе команды «Открытие Арена» летом этого года, сообщает пресс-служба клуба в «Телеграме».



Трёхметровая фигура экс-футболиста будет готова к началу сезона-2020/2021. Она будет установлена около трибуны C, которая носит имя легендарного полузащитника. Нетто будет изображён в форме «Спартака». В его руках будет находиться Кубок СССР.



Автором работы станет скульптор Филипп Рукавишников, который ранее создал памятники братьям Старостиным и Фёдору Черенкову, также установленные на арене красно-белых.



Нетто защищал цвета «Спартака» на протяжении всей карьеры, с 1949 по 1965 год. С московским клубом он пять раз становился чемпионом СССР и три раза завоёвывал Кубок страны.