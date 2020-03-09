Арбитр Федотов: Карпову нужно было показывать жёлтую, а не красную карточку

Арбитр Игорь Федотов высказался о спорных моментах в матчах 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА (3:2).



«Ахметова удалили правильно – это явное лишение возможности забить гол. Если бы игрок «Ростова» убежал, то он пробивал бы по воротам. И важно, что Ахметов цеплял его, но не пытался сыграть в мяч.



В эпизоде с фолом Карпова на Попове надо было показывать защитнику ЦСКА жёлтую карточку, а не красную. Попов не двигался в створ ворот, а уходил в угол площади ворот. Для меня это не явная возможность забить гол. Если бы он шёл на Акинфеева, в створ ворот, то для меня это была бы красная карточка.



Что касается пенальти на Сигурдссоне, то это фол по неосторожности, до мяча было далековато. Так что не стоило давать даже жёлтую карточку, это просто пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Как вам судейство Безбородова в матче «Ростов» — ЦСКА?