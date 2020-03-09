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«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом» в матче ФНЛ, «Ротор» поделил очки с «Нефтехимиком»

«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом» в матче ФНЛ, «Ротор» поделил очки с «Нефтехимиком»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал московское «Торпедо». Встреча состоялась в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 2:2.

Счёт открыл нападающий «Торпедо» Александр Руденко на 3-й минуте. В середине первого тайма преимущество «автозаводцев» увеличил форвард Иван Сергеев. На 62-й минуте полузащитник «Авангарда» Константин Ковалёв отыграл один мяч. Спустя две минуты хавбек хозяев Хачим Машуков сравнял счёт.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
09 марта 2020, понедельник. 15:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
2 : 2
Торпедо Москва
Москва
0:1 Руденко – 3'   0:2 Сергеев – 26'   1:2 Ковалев – 62'   2:2 Машуков – 64'
Удаления: – 90+5' / нет

В другом матче 26-го тура ФНЛ волгоградский «Ротор» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Ротора» Камиль Муллин, отправивший мяч в ворота соперника на 31-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Нефтехимика» Мераби Уридия.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
09 марта 2020, понедельник. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Муллин – 31'   1:1 Уридия – 74'
Удаления: Микелтадзе – 90' / Канаев – 88'

Ещё один матч 26-го тура ФНЛ был сыгран в Нижнем Новгороде, где одноимённая команда принимала калининградскую «Балтику». Финальный свисток зафиксировал ничью — 0:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
09 марта 2020, понедельник. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград
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