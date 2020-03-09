«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом» в матче ФНЛ, «Ротор» поделил очки с «Нефтехимиком»

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал московское «Торпедо». Встреча состоялась в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 2:2.
Счёт открыл нападающий «Торпедо» Александр Руденко на 3-й минуте. В середине первого тайма преимущество «автозаводцев» увеличил форвард Иван Сергеев. На 62-й минуте полузащитник «Авангарда» Константин Ковалёв отыграл один мяч. Спустя две минуты хавбек хозяев Хачим Машуков сравнял счёт.
В другом матче 26-го тура ФНЛ волгоградский «Ротор» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «Ротора» Камиль Муллин, отправивший мяч в ворота соперника на 31-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Нефтехимика» Мераби Уридия.
Ещё один матч 26-го тура ФНЛ был сыгран в Нижнем Новгороде, где одноимённая команда принимала калининградскую «Балтику». Финальный свисток зафиксировал ничью — 0:0.
- 9 марта 2020
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