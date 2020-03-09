Р. Ерёменко: «Ростов» безобразно провёл концовку матча с ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2). Напомним, хавбек стал автором первого гола ростовской команды в этой встрече.
«Если честно, эмоции чуть негативные. Безобразно провели концовку матча. Нужно разбирать ошибки, понять, что пошло не так. Что касается Мамаева, у него получился отличный дебют. Ещё и гол забил. С ним легко играть, он тонкий, умный футболист. Таких ещё поискать надо.
Задача на сезон — попасть в еврокубки. Сделаем всё, чтобы это случилось. В какой именно хочу? Лигу чемпионов конечно. Будем работать, стараться», — приводит слова Ерёменко официальный сайт «Ростова».
«Ростов» набрал 38 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (35) — на 5-м месте.
- 9 марта 2020
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