Р. Ерёменко: «Ростов» безобразно провёл концовку матча с ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2). Напомним, хавбек стал автором первого гола ростовской команды в этой встрече.



«Если честно, эмоции чуть негативные. Безобразно провели концовку матча. Нужно разбирать ошибки, понять, что пошло не так. Что касается Мамаева, у него получился отличный дебют. Ещё и гол забил. С ним легко играть, он тонкий, умный футболист. Таких ещё поискать надо.



Задача на сезон — попасть в еврокубки. Сделаем всё, чтобы это случилось. В какой именно хочу? Лигу чемпионов конечно. Будем работать, стараться», — приводит слова Ерёменко официальный сайт «Ростова».

«Ростов» набрал 38 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (35) — на 5-м месте.