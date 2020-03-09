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Мбаппе пропустил тренировку перед матчем с «Боруссией» Д из-за болей в горле

Мбаппе пропустил тренировку перед матчем с «Боруссией» Д из-за болей в горле
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не тренировался с командой накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», сообщает Le Parisien.

По данным источника, футболист испытывает боли в горле. Пока непонятно, сумеет ли он принять участие в матче с немецким клубом.

Матч «ПСЖ» — «Боруссия» состоится в среду, 11 марта. Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало матча — в 23:00 мск. В первой игре дортмундский клуб одержал победу со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, забил 18 голов и отметился пятью результативными передачами. Также на его счету пять забитых мячей и четыре голевых паса в шести матчах Лиги чемпионов.

Полиция Парижа подтвердила, что матч «ПСЖ» — «Боруссия» Д пройдёт без зрителей
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