«Зенит» — «Уфа»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны составы «Зенита» и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Осорио, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Ригони, Малком.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Азмун, Дриусси, Шамкин.
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Кротов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Николай Ерёмин (оба — Москва).
- 9 марта 2020
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