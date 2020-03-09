Пономарёв: где был Фернандес в эпизоде с фолом Карпова? В командировке?

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).



«Игру можно назвать валидольной. Борьба была на каждом участке, матч неплохо смотрелся. Если будут такие удаления, пенальти и ошибки в обороне — всё это и будет решать исход матчей. Я предсказывал, что проиграем сегодня. Но «армейцы» хорошо начали. Потом привёз пенальти Ахметов. Всё ведь началось с того, что он дал мячу удариться о газон. Он должен был сразу идти на этот мяч, но этого не сделал, и это колоссальная ошибка. Поле ещё было кочковатое, плохо подготовили его. Ахметов ничего не понимает: как можно атаковать сзади футболиста, который владеет мячом? Провожай уж тогда его до угла штрафной и не дай развернуться. Нарушил правила, удалился, так ещё и пенальти привёз. Хорошо, что Акинфеев потащил.



Ерёменко свой гол всё-таки забил. Роман был с мячом перед штрафной площадкой, ничего не предвещало беды, защитники должны катиться под него, как в хоккее, а они наоборот отскакивают назад. Три центральных защитника, пять человек в обороне, куда же ещё больше? Ударил Ерёменко, конечно, здорово. Даже сам такого не ожидал. Фол Карпова? Да, это красная. Игрок соперника выходил на ворота, где мог сам пробить или отдать передачу. Попов прикрыл мяч корпусом, хотя Карпов был впереди изначально. У молодого защитника и стартовая скорость плохая, и дистанционная тоже, бежит он слабенько. Нет опыта. А где был в этом моменте Марио? В командировке? Нельзя же так, он должен страховать Карпова. Но его и близко не было.



Мамаев абсолютно не готов: ни физически, ни технически. Забил он случайно, там мяч защитника задел и поменял траекторию. Ожидал большего от него. Он хочет выделиться, реабилитировать себя, но в таком случае ты должен играть грамотно. Думаю, в следующем матче в стартовом составе его не будет. Карпин — опытный специалист, он всё видит.



Ростовчане после второго удаления дрогнули. Когда «армейцы» забили второй, подумал, что такой счёт и останется, но «Ростов» неожиданно откатился назад. Я не ожидал такого. Это странно, у них на два игрока больше, а они закрылись в штрафной. ЦСКА молодцы, что не дрогнули и стали атаковать.



Чалову не нужно было бить пенальти. Он не готов ни технически, ни психологически. Хотел утвердиться этим голом, но пока потерянный совсем на поле. Я ещё в прошлом году говорил, что в такой ситуации Чалов не сможет быть форвардом атакующего плана: он надеется на ошибки противника, на отскоки, хочет играть на чистых мячах, а так форвард не имеет права играть, он должен сам себе мячи добывать. Нужно ему перестраивать свою игру.



Лига чемпионов от ЦСКА не уйдёт, мы войдём в тройку, даже не сомневаюсь в этом. Следующая игра домашняя с «Уфой», тут обязательно надо брать три очка. Иначе мы укатимся далеко», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Овчинников: хотелось бы, чтобы наши арбитры одинаково трактовали одни и те же эпизоды