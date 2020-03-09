«Спартак» — «Краснодар»: Ари вывел гостей вперёд в счёте

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает «Краснодар». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К 72-й минуте гости ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 71-й минуте матча счёт открыл нападающий «Краснодара» Ари. Форвард «быков» Маркус Берг принял мяч в штрафной, развернулся, а защитник «Спартака» Илья Кутепов заплёл ноги шведу, после чего арбитр указал на точку. Ари с пенальти мощно пробил в угол — голкипер красно-белых Александр Максименко угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
- 9 марта 2020
-
19:04
-
19:02
-
18:57
-
18:53
-
18:51
-
18:50
-
18:29
-
18:29
-
18:14
-
18:07
-
18:01
-
17:46
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:23
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:49
-
16:40
-
16:33
-
16:31
-
16:13
-
16:10
-
16:05
-
16:04
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:45
-
15:33
-
15:27