«Спартак» проиграл «Краснодару» в домашнем матче РПЛ, Ари забил с пенальти

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Краснодара» Ари, успешно реализовавший пенальти на 71-й минуте. В компенсированное время встречи с поля был удалён полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 11 матчей.



«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.



В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Сочи» 15 марта, а «Спартак» днём ранее проведёт матч с «Оренбургом».