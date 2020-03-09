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«Спартак» проиграл «Краснодару» в домашнем матче РПЛ, Ари забил с пенальти

«Спартак» проиграл «Краснодару» в домашнем матче РПЛ, Ари забил с пенальти
Футбол / РПЛ 0

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Краснодара» Ари, успешно реализовавший пенальти на 71-й минуте. В компенсированное время встречи с поля был удалён полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 11 матчей.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Сочи» 15 марта, а «Спартак» днём ранее проведёт матч с «Оренбургом».

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
09 марта 2020, понедельник. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Ари – 71' (пен)
Удаления: Зобнин – 90+2' / нет
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