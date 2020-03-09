«Зенит» представил новую женскую команду, которая будет выступать в чемпионате России

«Зенит» перед матчем 21-го тура РПЛ с «Уфой» представил на «Газпром Арене» новую женскую команду, которая будет выступать в чемпионате России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Не случайно, что после праздника 8 марта мы объявляем о старте женской команды „Зенита“. Уверен, наша команда будет биться на поле и показывать красивую атакующую игру. Уверен, женский футбол будет привлекать болельщиков, как и мужской. Давайте сначала заполним трёхтысячную „Смену“, а потом найдём более крупный стадион для нашей женской команды», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«РФС разработал стратегию развития женского футбола до 2030 года. Мы не можем быть не в тренде. ФИФА приняла 11 шагов развития футбола до 2023 года. Один из них — создание женских футбольных клубов. Мы с удовольствием представляем нашу команду. Уверены, что у женского „Зенита“ появится большая аудитория», — сказала председатель совета директоров «Зенита» Елена Ильюхина.