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«Мордовия» уступила «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ

«Мордовия» уступила «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги саранская «Мордовия» уступила «СКА-Хабаровску» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Ему ассистировали судьи на линиях Ринат Деушев (Москва) и Дмитрий Серебряков (Химки).

Счёт был открыт в начале матча. На девятой минуте автором забитого мяча стал Михаил Гащенков. На 18-й минуте преимущество хабаровского клуба увеличил Константин Базелюк. Через несколько минут счёт до крупного довёл Артемий Малеев. В конце тайма разрыв в счёте сократил Игорь Климов. На 77-й минуте второй гол «Мордовии» забил Рустем Мухаметшин.

«СКА-Хабаровск», набрав 40 очков, занимает седьмое место в ФНЛ. «Мордовия» (19) — на 18-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
09 марта 2020, понедельник. 16:00 МСК
Мордовия
Саранск
Окончен
2 : 3
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гащенков – 9'   0:2 Базелюк – 18'   0:3 Малеев – 21'   1:3 Климов – 42'   2:3 Мухаметшин – 77'
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