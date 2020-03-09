«Мордовия» уступила «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги саранская «Мордовия» уступила «СКА-Хабаровску» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Ему ассистировали судьи на линиях Ринат Деушев (Москва) и Дмитрий Серебряков (Химки).

Счёт был открыт в начале матча. На девятой минуте автором забитого мяча стал Михаил Гащенков. На 18-й минуте преимущество хабаровского клуба увеличил Константин Базелюк. Через несколько минут счёт до крупного довёл Артемий Малеев. В конце тайма разрыв в счёте сократил Игорь Климов. На 77-й минуте второй гол «Мордовии» забил Рустем Мухаметшин.

«СКА-Хабаровск», набрав 40 очков, занимает седьмое место в ФНЛ. «Мордовия» (19) — на 18-м месте.