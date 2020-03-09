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Тедеско: «Спартак» проиграл незаслуженно, мы разочарованы

Тедеско: «Спартак» проиграл незаслуженно, мы разочарованы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Мы крайне разочарованы поражением. Считаю, что мы проиграли незаслуженно. Матч получился хорошим, мы создали много моментов, особенно в первом тайме. Но «Краснодар» — хорошая команда. После пропущенного гола играть было тяжело. У соперника опытные футболисты, Ари в том числе.

Что ещё огорчило помимо поражения — слишком много жёлтых карточек. Во многом из-за жёлтых мы и проводили замены. Не знаю, почему так происходит, но в каждой игре у нас много жёлтых», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте.

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