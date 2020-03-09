Тедеско: объяснение плохого второго тайма в исполнении «Спартака» — жёлтые карточки

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).



«Очень просто было бы сказать, что у нас не было сил из-за 120 минут в матче с ЦСКА. Силы были, играли хорошо. И ЦСКА, кстати, сегодня хороший матч провёл в Ростове. Объяснение плохого второго тайма — я считаю, это жёлтые карточки. Ещенко мы заменили вынужденно, мог получить красную. Соболева оставили, потому что он не прошёл все подготовительные сборы с нами. Он неплохо провёл два матча, но устал, мы дали ему паузу. Ещенко тоже был свежее Рассказова. Андрей хорошо показал себя в кубковом дерби, когда вышел на замену. И сегодня провёл отличный матч.

Не стоило выпускать Бакаева? В первую очередь — не считаю, что он сыграл настолько плохо, как вы говорите. В первом тайме он часто встречался с мячом, угрожал воротам соперника, поддерживал контратаки. По поводу его повреждения — мы полностью доверяем нашей медицинской службе. Если врачи говорят, что футболист полностью готов, нет повода не выпускать его. К тому же в игре с ЦСКА Зелимхан сыграл только 45 минут и поэтому сегодня был более свежим, чем другие игроки", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.