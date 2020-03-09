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Тедеско прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»

Тедеско прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о работе судейской бригады в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Сегодня ещё можно понять и принять две жёлтые карточки Зобнина. Но когда Понсе валят возле штрафной, а судья ничего не фиксирует, это не хорошо. Понятно, что тренеры всегда склоняются на сторону своего футболиста в спорных ситуациях, но в общем и целом ситуация такая.

Замена Жиго была тоже из-за жёлтой карточки. Сама жёлтая карточка, кстати, была странной — соперник отнял мяч, начал контратаку, расклад был пять в одного в нашу пользу, эпизод на их половине поля, Сэм играет. Не было никакой жёлтой! После этого эпизода его игра абсолютно изменилась, потому что любой контакт мог привести к удалению», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Тедеско: объяснение плохого второго тайма в исполнении «Спартака» — жёлтые карточки
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