Тедеско прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о работе судейской бригады в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).
«Сегодня ещё можно понять и принять две жёлтые карточки Зобнина. Но когда Понсе валят возле штрафной, а судья ничего не фиксирует, это не хорошо. Понятно, что тренеры всегда склоняются на сторону своего футболиста в спорных ситуациях, но в общем и целом ситуация такая.
Замена Жиго была тоже из-за жёлтой карточки. Сама жёлтая карточка, кстати, была странной — соперник отнял мяч, начал контратаку, расклад был пять в одного в нашу пользу, эпизод на их половине поля, Сэм играет. Не было никакой жёлтой! После этого эпизода его игра абсолютно изменилась, потому что любой контакт мог привести к удалению», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 9 марта 2020
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