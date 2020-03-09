Матвеев — о повреждении Ари: завтра проведём диагностику и поймём, что с ним

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о состоянии здоровья нападающего Ари после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». В концовке встречи форвард получил повреждение и был заменён. Вместо него на поле вышел Даниил Уткин.



«Что касается состояния Ари, завтра проведём диагностику и поймём, что с ним. Вызов Мартыновича в сборную Беларуси? Вопрос со сборной открыт, будет решаться вместе с руководством, Мартынович только-только приступил к тренировкам в общей группе. Надеемся, что он поможет нам в матче с «Сочи».

Эпизод с пенальти не пересматривал, но в динамике показалось, что это 11-метровый. В моменте с рукой Айртона — тоже", — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.