Федун рассказал о влиянии финансового кризиса на «Спартак»
Президент московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) высказался о влиянии финансового кризиса на клуб.
«Повлияет ли кризис на клуб? Конечно, все зарплаты привязаны к евро, а доходы в рублях. Сколько будет стоить нефть? Если бы я знал», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.
В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Сочи» 15 марта, а «Спартак» днём ранее проведёт матч с «Оренбургом».
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