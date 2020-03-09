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Федун рассказал о влиянии финансового кризиса на «Спартак»

Федун рассказал о влиянии финансового кризиса на «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Президент московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) высказался о влиянии финансового кризиса на клуб.

«Повлияет ли кризис на клуб? Конечно, все зарплаты привязаны к евро, а доходы в рублях. Сколько будет стоить нефть? Если бы я знал», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Сочи» 15 марта, а «Спартак» днём ранее проведёт матч с «Оренбургом».

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