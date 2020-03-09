Сулейманов: в «Краснодаре» знают, что меня не устраивает тот факт, что выхожу на замены

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).



«План на игру — атаковать, прессинговать. Может, в первом тайме это чуть хуже получалось. Во втором — появились зоны, пошла открытая игра. Пенальти же был чистый, мы забили и играли больше от обороны. В клубе знают, что меня не устраивает тот факт, что выхожу на замену. Но я всё доказываю, надеюсь, что в следующей игре буду играть в старте.



Общение с судьей после фола Зобнина? Я не разговаривал с арбитром. Ко мне подошёл Джикия, начал поднимать. Я просто сказал судье: «Почему он меня трогает?». Судья же ответил, что показал вторую желтую, чтобы я спокойно дальше лежал. Судейство сегодня было адекватное.



Я доказал себе и всем, что играл не хуже, чем кто-либо в команде. Роль джокера? Она меня не устраивает, об этом знают в клубе. Я высказал своё мнение по этому поводу: я выхожу и каждую игру доказываю. Надеюсь, в следующей игре буду играть в старте.



Игроки «Краснодара» в конце матча тянули время? У Ари, например, ещё до этого болели задние мышцы. Это футбол. Если бы «Спартак» вёл, вы же не знаете, было бы так или нет. Когда другие команды ведут, они ведут себя так же — тянут время, чтобы сбить натиск», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Матвеев: наверное, «Спартак» провёл первый тайм чуть лучше, но «Краснодар» заслужил победу