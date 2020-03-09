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Сигурдссон: ЦСКА проявил характер, но не добился желаемого результата

Сигурдссон: ЦСКА проявил характер, но не добился желаемого результата
Футбол / РПЛ 0

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).

«Сегодня мы проявили характер, но, к сожалению, не добились желаемого результата. Большое спасибо всем фанатам, вы были лучшими, как обычно. Теперь мы все сосредоточены на следующей игре. ЦСКА всегда будет первым», — написал Сигурдссон в своём «инстаграме».

ЦСКА, набрав 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч московский клуб проведёт 15 марта на своём поле с «Уфой».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

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