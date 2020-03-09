Сулейманов: болельщики «Спартака» — одни из лучших в стране

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о болельщиках «Спартака» после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
«У «Спартака» хорошая поддержка. Наверное, болельщики «Спартака» — одни из лучших болельщиков в стране. Здесь очень приятно играть. Конечно, сегодня фанаты «Спартака» радости не получили. Общаюсь ли с Игнатьевым? Да, будем надеяться, что положение у «Рубина» исправится.
О чемпионате Европы я не думаю. Просто сезон-18/19 провёл в роли джокера, был этим доволен. Но сейчас — я доказал, что готов играть, поэтому, меня не устраивает эта роль. Если бы я был слабее кого-то, я бы и слова не сказал.
Что касается того, могу ли я выдерживать все 90 минут? Сколько времени я играл по 90 минут? За неделю играли по три игры. Я же выдерживал. Почему сейчас, проводя один матч, я не буду выдерживать? Знаю, что прибавляю. В клубе тоже так говорят», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 9 марта 2020
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