Фанат ЦСКА проехал на велосипеде более 1000 км, чтобы попасть на матч РПЛ с «Ростовом»

Болельщик московского ЦСКА Андрей Лис преодолел более 1000 километров, чтобы побывать на матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2) в Ростове-на-Дону.

«Андрей Лис из Коломны пробил выезд в Ростов-на-Дону на велосипеде! Он выехал после домашнего матча с «Уралом» в 22:00 и въехал в Ростов в 5:00 воскресенья. Расстояние ~1075 км.



Выражаем респект Андрею! На выезд поедем мы за клубом родным, не пожалеем ничего», — сообщается в «твиттере» фанатов ЦСКА RBWorld.

ЦСКА, набрав 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч московский клуб проведёт 15 марта на своём поле с «Уфой».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020