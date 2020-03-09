Фанат ЦСКА проехал на велосипеде более 1000 км, чтобы попасть на матч РПЛ с «Ростовом»
Болельщик московского ЦСКА Андрей Лис преодолел более 1000 километров, чтобы побывать на матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2) в Ростове-на-Дону.
«Андрей Лис из Коломны пробил выезд в Ростов-на-Дону на велосипеде! Он выехал после домашнего матча с «Уралом» в 22:00 и въехал в Ростов в 5:00 воскресенья. Расстояние ~1075 км.
Выражаем респект Андрею! На выезд поедем мы за клубом родным, не пожалеем ничего», — сообщается в «твиттере» фанатов ЦСКА RBWorld.
ЦСКА, набрав 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч московский клуб проведёт 15 марта на своём поле с «Уфой».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
«Ростов» — ЦСКА: видеообзор матча 21-го тура РПЛ
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