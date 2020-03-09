Красножан — о словах Смородской: ей удобно жить в бредовой реальности

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан прокомментировал слова экс-президента московского клуба Ольги Смородской. Ранее Смородская заявила, что уволила Красножана из-за договорного матча между «железнодорожниками» и «Анжи».
«Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живёт. Я на неё не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят. С другой стороны, для меня её просто не существует. Что мне — на несуществующие вещи обижаться?
Что касается моих дальнейших планов, то разговор с «Тамбовом» был неконкретным, поэтому не стоит иметь его в виду. Мне нужно до лета заниматься домашними, семейными делами. Ими я и занимаюсь. Есть намётки будущей работы, но сейчас трудно сказать, как они будут реализовываться», – приводит слова Красножана «Рейтинг букмекеров».
- 9 марта 2020
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