Красножан — о словах Смородской: ей удобно жить в бредовой реальности

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан прокомментировал слова экс-президента московского клуба Ольги Смородской. Ранее Смородская заявила, что уволила Красножана из-за договорного матча между «железнодорожниками» и «Анжи».



«Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живёт. Я на неё не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят. С другой стороны, для меня её просто не существует. Что мне — на несуществующие вещи обижаться?



Что касается моих дальнейших планов, то разговор с «Тамбовом» был неконкретным, поэтому не стоит иметь его в виду. Мне нужно до лета заниматься домашними, семейными делами. Ими я и занимаюсь. Есть намётки будущей работы, но сейчас трудно сказать, как они будут реализовываться», – приводит слова Красножана «Рейтинг букмекеров».

Смородская: я раскрыла договорняк в российском футболе. У меня были доказательства