Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Национальный олимпийский комитет Италии приостановил все спортивные турниры до 3 апреля

Национальный олимпийский комитет Италии приостановил все спортивные турниры до 3 апреля
Футбол / Италия 0

Национальный олимпийский комитет Италии на официальном сайте сообщил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. Причиной приостановки турниров стала эпидемия коронавируса в Италии.

Отмечается, что итальянский олимпийский комитет не может повлиять на международные турниры, поэтому домашние матчи итальянских клубов в еврокубках будут проходить по графику, но без зрителей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тысячи человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тысяч В Италии на данный момент зафиксировано более 7 тысяч случаев заражения коронавирусом. Италия стала лидером по смертности от коронавируса.

23-летний футболист итальянского клуба излечился от заражения коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020