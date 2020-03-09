Национальный олимпийский комитет Италии приостановил все спортивные турниры до 3 апреля
Национальный олимпийский комитет Италии на официальном сайте сообщил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. Причиной приостановки турниров стала эпидемия коронавируса в Италии.
Отмечается, что итальянский олимпийский комитет не может повлиять на международные турниры, поэтому домашние матчи итальянских клубов в еврокубках будут проходить по графику, но без зрителей.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тысячи человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тысяч В Италии на данный момент зафиксировано более 7 тысяч случаев заражения коронавирусом. Италия стала лидером по смертности от коронавируса.
23-летний футболист итальянского клуба излечился от заражения коронавирусом
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