Трабукки: почему бы не провести Евро-2020 в России? Без иностранных болельщиков

Футбольный агент Марко Трабукки предложил провести все матчи чемпионата Европы 2020 года в России.

«Сезон-2019/2020 в чемпионате Италии приостановили и, скорее всего, отменят. Думаю, многие страны Европейского союза запретят УЕФА проводить матчи Евро-2020 на их территории. Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести чемпионат Европы в России? Без иностранных болельщиков», — написал Трабукки в своём «твиттере».

Напомним, Евро-2020 должен проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир должен пройти на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА). Четыре матча чемпионата Европы запланированы в Санкт-Петербурге (три матча группового этапа и один четвертьфинал).