Газизов: с «Зенитом» была ничейная игра, всё по делу

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).
«Мы играли против чемпиона, это очень сложно. Но команда по максимуму выполнила то, что хочет от них тренерский штаб. Грамотно выполнили установку, знали, что придётся потерпеть. У нас были моменты, у «Зенита» были. По мне, это ничейная игра, всё делу. Поражения мы точно не заслужили.
Йокич съел Малкома? Он капитан сборной Словении, этим всё сказано. Йокич — игрок очень высокого уровня, он молодец, один из наших лидеров. Хочу отдельно поздравить Беленова с сотым матчем на ноль. Мы его все поздравили, он молодец. Хочу поздравить его ещё раз», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 марта 2020
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