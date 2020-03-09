Красивая акция «Спартака», гол и травма Ари, боевой Бакаев в шлеме. Яркие фото из Тушино

9 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» потерпел поражение от «Краснодара». Встреча завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Краснодара» Ари, успешно реализовавший пенальти на 71-й минуте. В компенсированное время встречи с поля был удалён полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 11 матчей.



«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 20 матчах 46 очков петербургский «Зенит».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Дмитрия Голубовича.