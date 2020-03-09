Семак: результатом матча с «Уфой» мы неудовлетворены

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«Понятно, что результатом мы неудовлетворены. Что касается самой игры, то в первом тайме действовали ненадёжно в обороне, было несколько опасных контратак в наши ворота. Во втором тайме в этом компоненте играли лучше. В принципе, и в атаке были моменты. Но, к сожалению, самое важное — забить — мы не смогли. Понятно, когда одна команда забивает, то второй приходится раскрываться и игра немножко меняется. Сегодня, естественно, на протяжении всего матча пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось.
Нужно играть, а не думать об отрыве. Хорошо, что он вообще есть. В каждом матче будем играть на победу, а уже в конце сезона смотреть, кто и сколько очков набрал. У каждой команды бывают удачные серии, бывают неудачные. А кто будет чемпионом, узнаем после тридцатого или какого-то там тура. Сейчас все мысли о следующей игре. Будем разбирать, анализировать и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
- 9 марта 2020
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