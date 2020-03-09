Семак — о большом количестве навесов: нужно не количество, а качество

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал большое количество передач с фланга в матче 21-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).

«Нужно не количество, а качество. Моменты были после навесов, их нужно было реализовывать. В принципе, когда команда обороняется очень глубоко, через центр пробиться очень сложно. Фактически десять игроков в штрафной площади. Конечно, через центр атаковать очень сложно.



Здесь нужно или высокое исполнительское мастерство, чтобы принимать спиной к воротам, обыгрывать, или же дальние удары, которых было не так много, а большинство были заблокированы. Или фланговая игра. При насыщенной обороне это три вещи, которые нужно делать, что мы пытались, но, самое важное, не смогли забить. Забили бы — характер игры поменялся бы», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.