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Матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» из-за коронавируса пройдёт без зрителей

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» из-за коронавируса пройдёт без зрителей
Футбол / Лига Европы 0

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» состоится без зрителей, сообщает AS.

По информации источника, причиной проведения встречи при пустых трибунах является угроза распространения коронавируса. В департаменте полиции Андалусии сообщили, что не смогут обеспечить усиленные меры безопасности на матче.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» состоится 12 марта на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тысячи человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тысяч. Ранее стало известно, что Национальный олимпийский комитет Италии из-за эпидемии приостановил все спортивные турниры до 3 апреля.

Национальный олимпийский комитет Италии приостановил все спортивные турниры до 3 апреля
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