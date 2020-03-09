Встреча «Олимпиакоса» с «Вулверхэмптоном» в Лиге Европы пройдёт без зрителей

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон» пройдёт без зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.



Это решение было принято в связи с постановлением правительства Греции, которое ограничило посещение спортивных мероприятий в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее стало известно, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд) и встреча 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» состоятся при пустых трибунах.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тысячи человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тысяч. Ранее стало известно, что Национальный олимпийский комитет Италии из-за эпидемии приостановил все спортивные турниры до 3 апреля.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» из-за коронавируса пройдёт без зрителей