Встреча «Олимпиакоса» с «Вулверхэмптоном» в Лиге Европы пройдёт без зрителей

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон» пройдёт без зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.
Это решение было принято в связи с постановлением правительства Греции, которое ограничило посещение спортивных мероприятий в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее стало известно, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд) и встреча 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» состоятся при пустых трибунах.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тысячи человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тысяч. Ранее стало известно, что Национальный олимпийский комитет Италии из-за эпидемии приостановил все спортивные турниры до 3 апреля.
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