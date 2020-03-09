Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» сократил отставание от «Зенита»

Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» сократил отставание от «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

В Российской Премьер-Лиге состоялись матчи 21-го тура. Лидер и действующий чемпион турнира «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Уфой» со счётом 0:0.

«Краснодар» сумел воспользоваться осечкой петербургского клуба и сократил отставание до шести очков благодаря гостевой победе в матче со «Спартаком» (1:0).

Третье место занимает «Ростов», который дома обыграл ЦСКА (3:2). Вровень с ростовчанами идёт «Локомотив», обыгравший на своём поле «Ахмат» (1:0). Грозненский клуб опустился в зону вылета, так как «Крылья Советов» на выезде победили «Рубин» (1:0).

«Сочи» обыграл «Урал» (2:0), но по-прежнему занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020