Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» сократил отставание от «Зенита»
В Российской Премьер-Лиге состоялись матчи 21-го тура. Лидер и действующий чемпион турнира «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Уфой» со счётом 0:0.
«Краснодар» сумел воспользоваться осечкой петербургского клуба и сократил отставание до шести очков благодаря гостевой победе в матче со «Спартаком» (1:0).
Третье место занимает «Ростов», который дома обыграл ЦСКА (3:2). Вровень с ростовчанами идёт «Локомотив», обыгравший на своём поле «Ахмат» (1:0). Грозненский клуб опустился в зону вылета, так как «Крылья Советов» на выезде победили «Рубин» (1:0).
«Сочи» обыграл «Урал» (2:0), но по-прежнему занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
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