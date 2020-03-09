Малафеев — о 16-летней дочери: просто у Ксении сложный характер, дети часто ошибаются

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о самостоятельной жизни 16-летней дочери, Ксении. Ранее стало известно, что Ксения подозревается в наркоторговле.



«Ксюше давно хотелось попробовать пожить одной. Мы подготовили квартиру для проживания, проговорили всевозможные организационные вопросы. Постоянно на связи с ней. Как отношусь к решению дочки? По-философски. Видимо, слишком рано она повзрослела. Надеюсь, таким образом ей удастся быстрее адаптироваться в сложном мире и добиться больших успехов в своих начинаниях.



Просто у неё сложный характер. Если принимает какие-то решения, невзирая на то, права она или нет, всё равно сделает по-своему. Дети часто ошибаются. Есть те, кто готов выслушивать советы, и есть те, которые будут чаще ошибаться, пока не повзрослеют и не наберутся опыта. У нас одинаковое отношение к детям, нет любимчиков. Просто если дети ведут себя плохо, не слушаются, то тогда проводим воспитательные беседы. И неважно кто это — Алекс, Максим или Ксения», — приводит слова Малафеева Star Hit.



Мать Ксении, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП. В 2012 году Малафеев женился во второй раз — на Екатерине Комяковой.

16-летнюю дочь Малафеева заподозрили в наркоторговле