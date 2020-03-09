Вандерсон: «Краснодар» показал крутой результат в матче со «Спартаком», все счастливы

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).



«Я чувствовал себя хорошо, верил во всех игроков нашей команды. Мы хорошо подготовились к этому матчу, что было важно. Мы показали крутой результат, все счастливы», — сказал Вандерсон в интервью клубной пресс-службе «Краснодара».



«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший в 21 матче 47 очков.



В следующем туре чемпионата России «Краснодар» 15 марта сыграет с «Сочи», а «Спартак» днём ранее проведёт матч с «Оренбургом».

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