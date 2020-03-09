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Моуринью: за нас в свои ворота могут забить даже игроки «РБ Лейпциг»

Моуринью: за нас в свои ворота могут забить даже игроки «РБ Лейпциг»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«К перерыву мы уступаем — 0:1. Мы проигрывали с тем же счётом к перерыву и два дня назад. В этом сезоне с нами подобное уже случалось. Вы спрашиваете, как забить два мяча без Сона, Кейна и Бергвейна? Голы забиваются по-разному. За нас могут забить даже игроки «РБ Лейпциг» в свои ворота.

Убежден, что «Тоттенхэм Хотспур» не станет единственным клубом, с которым я не выиграю ни одного трофея. Я побеждал со всеми клубами и верю, что сделаю это и с «Тоттенхэмом».

Нам не хватает того, кого я называю акулами в штрафной. Речь об игроках, которые чуют запах крови, и просто вгоняют мяч в сетку. Даже когда мы владеем преимуществом, нам не удаётся забивать много. В обороне мы испытываем давление, и всякий раз, когда случается ошибка, кажется, что нас за неё накажут», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

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