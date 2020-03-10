«Зенит» вышел в старых футболках, Дзюба тащил соперника за ногу. Яркие фото матча с «Уфой»

9 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал шесть жёлтых карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Уфы» Александр Пуцко, Ловро Бизяк и Боян Йокич, ещё одно предупреждение получил наставник «Уфы» Вадим Евсеев. Ещё две жёлтые карточки — на счету футболистов «Зенита» Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса. Таким образом, «Зенит» довёл свою беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиги до 10 матчей.
Петербургский «Зенит» набрал 47 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (26) — на 8-м месте.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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