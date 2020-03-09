Жена Карпина — о матче «Ростов» — ЦСКА: как я это выдержала и не родила?!
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась эмоциями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (3:2).
«С победой, друзья! До сих пор отхожу. Как я это выдержала и не родила?! Сама не знаю. Давненько таких матчей у нас не было. Голова до сих пор трещит. А вечером ещё и иду на мероприятие, причём одна. Там бы не родить на отходняке», — написала Карпина в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, сейчас чета Карпиных ждёт ребёнка.
«Ростов», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (35) — на 5-м месте. В следующем туре ростовский клуб на своём поле встретится с московским «Локомотивом». Матч состоится 15 марта.
Карпин — о победе в матче с ЦСКА: катастрофа была во всём
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