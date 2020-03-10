Гасперини: «Аталанта» должна забить «Валенсии», но нам не стоит забывать об обороне

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией».

«Разумеется, результат первого матча придаёт нам уверенности в своих силах. Нам нужно забить, но при этом не стоит забывать об обороне. С психологической точки зрения мы работаем над тем, чтобы у команды не было чувства, что дело уже сделано. В первом матче мы сыграли великолепно, но лично я ничего праздновать не буду вплоть до финального свистка в ответной встрече», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Матч «Валенсия» — «Аталанта» состоится 10 марта в Валенсии на стадионе «Месталья». Встреча пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. В первом матче «Аталанта» разгромила «Валенсию» со счётом 4:1.