Сидибе: не думаю, что сборная Франции выиграла бы ЧМ-2018 без Жиру

Защитник «Эвертона» и сборной Франции Джибриль Сидибе поделился мнением о партнёре по национальной команде Оливье Жиру.



«Мы были очень дружной командой. Что касается Жиру, мы все были удивлены отношением прессы к нему. Да, от нападающих всегда ожидают множества голов, но с точки зрения нашей тактической схемы Оливье помог нам. Не думаю, что сборная Франции выиграла бы чемпионат мира в 2018 году без Жиру. У него была отличная химия с Мбаппе и Гризманном.



Самое трудное — это принимать критику. Особенно, во время таких крупных турниров. Ты пытаешься отвлечься от этого, но из-за социальных сетей не можешь полностью абстрагироваться. Это негативно влияет на игроков. Не думаю, что критика оправдана», — приводит слова Сидибе RMC.