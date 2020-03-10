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Сидибе: не думаю, что сборная Франции выиграла бы ЧМ-2018 без Жиру

Сидибе: не думаю, что сборная Франции выиграла бы ЧМ-2018 без Жиру
Футбол / Франция 0

Защитник «Эвертона» и сборной Франции Джибриль Сидибе поделился мнением о партнёре по национальной команде Оливье Жиру.

«Мы были очень дружной командой. Что касается Жиру, мы все были удивлены отношением прессы к нему. Да, от нападающих всегда ожидают множества голов, но с точки зрения нашей тактической схемы Оливье помог нам. Не думаю, что сборная Франции выиграла бы чемпионат мира в 2018 году без Жиру. У него была отличная химия с Мбаппе и Гризманном.

Самое трудное — это принимать критику. Особенно, во время таких крупных турниров. Ты пытаешься отвлечься от этого, но из-за социальных сетей не можешь полностью абстрагироваться. Это негативно влияет на игроков. Не думаю, что критика оправдана», — приводит слова Сидибе RMC.

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