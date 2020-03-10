«Милан» пожертвовал € 250 тыс. на борьбу с коронавирусом

«Милан», выступающий в чемпионате Италии, последовал примеру других клубов Серии А, в числе которых и «Интер», и решил пожертвовать € 250 тыс. региональной компании по чрезвычайным ситуациям на борьбу с эпидемией коронавируса в стране, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

«Футбольный клуб «Милан» и миланский фонд решили пожертвовать € 250 тыс. региональной компании по чрезвычайным ситуациям в стране. Данное учреждение обязалось решать чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в регионе Ломбардия. Пожертвование поддержит их усилия по предоставлению всей необходимой помощи тем, кто пострадал от коронавируса», — говорится в пресс-релизе клуба.

«В жизни есть вещи более важные, чем футбол. Мы все должны заботиться о тех, кто наиболее уязвим, мы должны действовать с максимальной ответственностью, следуя указаниям компетентных органов. От имени клуба я горжусь тем, что поддержал этим пожертвованием замечательные усилия всех тех, кто работает над решением этой чрезвычайной ситуации. Здоровье и безопасность наших близких — наш главный приоритет. Даже наши фанаты переживают это трудное время и беспокоятся о самых близких им людях. «Милан» — это больше, чем футбольная команда. Это сообщество, в котором заботятся друг о друге, сообщество, которое представляет «Милан» во всем мире. Мы объединены со всеми нашими фанатами. Мы уже объявили, что возместим убытки всем тем, кто проявил свою любовь к «Милану» и предпримем дальнейшие шаги, чтобы поддержать наших болельщиков и помочь им преодолеть этот трудный момент, вернув неизменную поддержку нашему клубу », — сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

«Милан», набрав 36 очков в 26 турах, занимает 7-е место в чемпионате Италии.