Ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Бавария» — «Челси» может пройти без зрителей

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и лондонским «Челси» может пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщает журналист SportBild Кристиан Фальк в «твиттере».
Расписание матчей Лиги чемпионов доступно на «Чемпионате».
Также, сообщается, что матч 27-го тура с франкфуртским «Айнтрахтом», который состоится 22 марта, также пройдёт за закрытыми дверями.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» прошёл в Лондоне 25 февраля и завершился победой «Баварии» со счётом 3:0. Ответная встреча пройдёт 18 марта в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало матча – 23:00 мск.
Календарь чемпионата Германии доступен на «Чемпионате».
«Бавария», набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя составляет четыре очка. В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с берлинским «Унионом». Матч состоится 14 марта.
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