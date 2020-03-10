В игре с «Зенитом» Беленов провёл 100-й сухой матч в карьере и вошёл в клуб Яшина

33-летний вратарь «Уфы» Александр Беленов в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с питерским «Зенитом» (0:0) провёл 100-й сухой матч в карьере и вошёл в клуб имени Льва Яшина.

Беленов стал 30-м членом клуба Яшина, в который попадают российские и советские голкиперы, проведшие 100 или более сухих матчей за российские команды в высшем дивизионе.

В текущем сезоне Беленов принял участие в 21 матчах за «Уфу» во всех турнирах, в 11 из которых отстоял на ноль. Александр в РПЛ выступал за такие клубы как московский «Спартак», «Кубань» и «Анжи». Всего за карьеру он провёл 356 матчей во всех турнирах.

Лидером по количеству сухих матчей в чемпионатах России является 33-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, на счету которого 268 сухих матчей за «армейцев».