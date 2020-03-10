Мейвейзер заинтересовался покупкой «Ньюкасла»

Американский боксёр Флойд Мейвейзер-младший, становившийся чемпионом мира в пяти весовых категориях, может стать владельцем английского «Ньюкасла».

Мейвейзер проводил встречу с болельщиками команды и, отвечая на их вопросы, намекнул, что заинтересован в покупке клуба. «Тот спорт, который в Европе называется футболом, мы в США называем соккером. „Ньюкасл“ — фантастический клуб. Если вы хотите, чтобы я его купил, дайте знать», — приводит слова Мейвейзера TMZ.

Позже представители боксёра заявили, что Мейвезер действительно заинтересовался покупкой клуба.

Нынешний владелец «Ньюкасла», занимающего 13-е место в турнирной таблице АПЛ после 29 туров, — английский миллиардер Майк Эшли. Он купил 100% акций клуба в 2007 году.