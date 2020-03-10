Холанд: Мбаппе — выдающийся игрок

Норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд высказал мнение об игре нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Их команды играют друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «Боруссии» со счётом 2:1, Холанд отметился дублем.
«Тот матч был первой нашей встречей, и я убедился, что Мбаппе — фантастический игрок. Он очень талантлив. Если посмотреть на то, чего он добился в таком возрасте, на все его рекорды и достижения — это безумие. Он великолепен», — цитирует Холанда France Football.
21-летний Килиан Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, трёхкратный чемпион страны в составе «Монако» и «ПСЖ».
Матч между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдёт 11 марта на парижском стадионе «Парк де Пренс», начало — в 23:00 мск. Из-за распространения коронавируса встреча состоится при пустых трибунах.
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