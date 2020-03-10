«ПСЖ» нацелился на покупку Милинкович-Савича. «Лацио» требует около € 100 млн

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может покинуть команду в летнее межсезонье и продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Парижский клуб нацелился на приобретение сербского хавбека в ближайшее трансферное окно. Финансовые запросы «Лацио» по-прежнему составляют около € 100 млн.
Милинкович-Савич защищает цвета «Лацио» с 2015 года, а ранее выступал за «Генк» и «Войводину». В сборную Сербии вызывается с 2017 года.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых карточек. «Лацио» после 26 туров занимает второе место в турнирной таблице первенства.
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